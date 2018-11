Alonso: corrida na Malásia foi a mais difícil da minha carreira Ao comentar sobre o Grande Prêmio da Malásia de Formula 1, Fernando Alonso disse que a corrida foi a mais difícil da sua vida. O espanhol, que abandonou a prova na penúltima volta com problemas mecânicos no carro, perdeu a liderança do campeonato para o seu companheiro de equipe Felipe Massa.