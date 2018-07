Alonso diz que Hamilton ainda é seu rival mais forte

Falando a jornalistas, nesta quinta-feira, no evento de mídia "Wrooom" da equipe italiana de Fórmula 1, na estância de esqui e, Madonna di Campiglio, o espanhol destacou seu ex-companheiro de equipe na McLaren como o mais forte rival.

"Quem é o oponente mais forte, o mais forte piloto no grid? Quem é o que você tem que se manter de olho? É Hamilton -- e ainda vai ser Hamilton no próximo ano", afirmou.

"Tenho certeza que ele será capaz de vencer. Ele é um piloto super bom porque ele ganhou todos os anos com qualquer carro. Ele venceu em 2007 e 2008. Em 2009, eles começaram cerca de dois segundos fora do ritmo com a McLaren e Hamilton foi capaz de vencer corridas. E foi o mesmo em 2010."

Alonso destacou que o alemão Nico Rosberg ganhou uma corrida no ano passado pela Mercedes em uma temporada em que o carro era amplamente não competitivo.

Com base nisso, ele disse que Hamilton "será capaz de ganhar mais do que uma corrida".

Hamilton fez sua estréia na Fórmula 1 ao lado de Alonso na McLaren em 2007 e terminou a temporada como vice-campeão geral, à frente do bicampeão, embora empatados em pontos, com quatro vitórias e pódios em suas nove primeiras corridas.

O britânico continua a ser o único companheiro de equipe a ter batido Alonso ao longo de uma temporada.

Hamilton ,de 28 anos e campeão em 2008, disse que não espera que a Mercedes dispute o campeonato nesta temporada e também minimizou as chances de vitórias antes de mudanças radicais na regulamentação em 2014.

Alonso disse que era muito cedo para dizer quem seria seu rival principal no campeonato, dependendo de uma série de fatores, incluindo o carro, a equipe, os testes e a sorte. Ele reconheceu as qualidades de Vettel na Red Bull.

Vettel, aos 25 anos o mais jovem tricampeão, bateu Alonso para o título do ano passado por três pontos depois de uma corrida final no Brasil em que os dois poderiam sair com o título.

"Com certeza, nesses três anos houve momentos em que ele foi melhor do que ninguém e ele mereceu estes três campeonatos", disse o piloto da Ferrari.

Alonso também respondeu a uma sugestão do consultor da Red Bull Helmut Marko, em entrevista recente, de que ele fazia o jogo político enquanto Vettel calava todas as conversas para se concentrar na corrida.

"Eu simplesmente dirijo carros", afirmou, acrescentando que os comentários de Marko pareceram "confusos" e "sem importância".

O espanhol estava otimista sobre a próxima temporada, que começa na Austrália em 17 de março, depois que a Ferrari começou no ano passado com um carro que estava bem fora do ritmo.

"Podemos ser mais rápidos ou mais lentos, mas não 1,5 ou dois segundos fora do ritmo. Talvez seja impossível ser pior do que no ano passado, então estou confiante", disse ele.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)