Alonso diz querer melhorias para Suzuka; Massa critica Senna

O bicampeão Alonso criou o hábito de converter más colocações no grid em grandes pontos na atual temporada, e tirou proveito de sua experiência para obter mais um resultado sólido.

"Foi o melhor que poderia esperar, já que não estávamos muito competitivos neste final de semana", disse Alonso aos repórteres depois de registrar seu 81º pódio, tornando-se o terceiro da lista nesta categoria.

"Foi um final de semana muito positivo. Só perdemos pontos para um de nossos maiores adversários, o que é bom, levando em conta que não fomos rápidos o suficiente".

Alonso espera melhorar seu desempenho no treino classificatório para ficar à frente de seus rivais no Grande Prêmio do Japão em Suzuka no dia 7 de outubro.

"É difícil prever, já que tem sido um ano de altos e baixos para todas as equipe", disse. "Temos que fazer melhor em Suzuka, é parecido com Silverstone, onde nos saímos bem, então estamos torcendo por um desempenho melhor".

BATALHA BRASILEIRA

O futuro do brasileiro Felipe Massa, companheiro de equipe de Alonso, na escuderia italiana continua a ser motivo de especulação. Massa fez uma corrida de recuperação, caindo de 13o para último na primeira volta e batalhando até chegar em oitavo.

Sua disputa com Bruno Senna depois da segunda entrada do safety car foi um dos destaques da prova, mas Massa ficou descontente com Senna, que quase o empurrou para as barreiras de proteção na volta 13.

"Acho que não foi legal, porque eu já estava ao lado e ele forçou para cima do meu carro e me prensou no muro", declarou Massa.

"Felizmente não aconteceu nada com meu carro e estou um pouco mais calmo agora".

Massa foi forçado a ir aos boxes na primeira volta, mas a bem sucedida recuperação permitiu marcar pontos valiosos.

"Foi um pneu furado, porque alguém me tocou", acrescentou. "É uma infelicidade, mas o carro estava fantástico hoje".

"Fiquei muito feliz com o carro e o ritmo e com minha condução. Mesmo largando em 13º, foi uma corrida na qual poderíamos ter terminado entre os cinco com os dois carros".