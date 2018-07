Alonso é o mais rápido no aniversários de 60 anos da F1

Sebastian Vettel, da Red Bull, fez o segundo melhor tempo, 0s073 atrás de Alonso, seguido por Robert Kubica, da Renault.

Apesar da presença de seis carros a mais do que no ano passado no apertado circuito de rua do principado, o treino transcorreu quase sem incidentes.

O australiano Mark Webber, que venceu o GP anterior, na Espanha, com a equipe Red Bull, ficou em quarto lugar, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, e do heptacampeão Michael Schumacher, da Mercedes.

Schumacher está de volta a Mônaco pela primeira vez desde 2006, quando largou em último por decisão dos comissários, que entenderam que ele havia impedido a ultrapassagem de rivais no treino classificatório.

Se Schumacher vencer no domingo em Mônaco, igualará o recorde de seis vitórias no principado, que pertence a Ayrton Senna.

O atual campeão Jenson Button, que venceu em Mônaco no ano passado pela Brawn, ficou em oitavo lugar com sua McLaren, atrás do companheiro Lewis Hamilton, o campeão de 2008.

Fiscais e bombeiros -- sempre os mais elegantes da F1, com suas sombrinhas espelhadas e capacetes vermelhos e dourados -- não tiveram muito trabalho na calorosa manhã mediterrânea.

O ruído dos motores só subiu mesmo após 20 minutos de treinos, quando veio a primeira volta rápida. Logo havia vários carros na pista, com os motores reverberando no famoso túnel do circuito.

O bicampeão Alonso, que venceu em Mônaco em 2006 pela Renault e em 2007 pela McLaren, assumiu a liderança a 20 minutos do final, e não foi desbancado pelo esforço final de Vettel.

O estreante indiano Karun Chandhok, da HRT, e o japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, se enroscaram com os guardrails em pontos diferentes da pista.

A primeira corrida de um campeonato da Fórmula 1 foi o GP da Grã-Bretanha realizado em 13 de maio de 1950 em Silverstone. A Ferrari estreou uma semana depois, justamente em Mônaco.