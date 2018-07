Alonso espera renovar contrato com a Ferrari

De acordo com o site da Ferrari nesta quarta-feira, o piloto espanhol disse a repórteres na fábrica de Maranello, antes do Grande Prêmio da Itália, que não deseja sair da escuderia, apesar da persistente especulação da mídia.

"Já faz um ano agora que eu tenho falado que quero ficar na Ferrari e renovar meu contrato. Esse é o meu desejo, eu repito isso a cada duas semanas, ao final de cada corrida, mas isso nunca é dito", afirmou o bicampeão mundial, de 33 anos.

"A conversa sobre outras equipes nunca saiu da minha boca, na verdade ,sempre foi o contrário", acrescentou.

Alonso chegou à Ferrari em 2010, vindo da Renault, onde conquistou seus títulos, e foi três vezes vice-campeão mundial desde então.

No entanto, ele e a equipe não ganharam nenhuma corrida desde a vitória no GP da Espanha em maio do ano passado, e o espanhol tem sido cortejado pela McLaren, que vai passar a ter motor Honda na próxima temporada.

"Tenho contrato para mais dois anos e, como eu sempre digo sobre o tema dos rumores e para garantir a calma, o que eu quero é continuar pelos anos necessários", disse Alonso. "Vamos ver se isso será possível, mas pelos próximos dois anos, pelo menos, não tem nenhum problema".

Alonso estreou na Fórmula 1 pela Minardi, aos 19 anos, em 2001, e citou o exemplo de Michael Schumacher, que se aposentou em 2012, aos 43 anos, para mostrar até onde pode ir a sua carreira.

"Ainda tenho muitas temporadas pela frente. Posso ter mais 10", disse.