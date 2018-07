Alonso espera seguir Hamilton pelo retrovisor em Cingapura

Alonso, da Ferrari, lidera o campeonato com 37 pontos de vantagem para o adversário da McLaren, com sete corridas faltando para o fim da temporada, mas o britânico colocou-se em boa posição na disputa pelo título ao vencer duas das três últimas corridas.

Hamilton está um ponto à frente de Kimi Raikkonen e dois à frente do atual campeão, Sebastian Vettel, cujo companheiro de equipe na Red Bull está mais oito pontos atrás, em quinto.

Jenson Button está em sexto na outra McLaren e, apesar de estar muito atrás para mirar o título, sua vitória na Bélgica duas corridas atrás significa que a McLaren ganhou as três últimas provas e claramente tem o melhor carro do momento.

"A McLaren é favorita para ganhar esta semana, então temos que acabar com o domínio deles. Nós trouxemos alguns componentes novos para o carro desde Monza e isso significa que poderemos ir bem aqui e nas corridas depois dessa", disse Alonso a repórteres nesta quinta-feira.

"Todo mundo está forte no momento e todo mundo é candidato. Ainda tem cinco ou seis pilotos que podem lutar pelo título. Com certeza, Lewis é um piloto forte e alguém que eu respeito, pois eu sei que ele é bom piloto com carro bom ou com carro ruim, e ele está em segundo na classificação."

"Mas é difícil se concentrar em cinco pilotos de uma vez, com as estratégias e as paradas, então é melhor ficar atento ao mais próximo, e neste momento é Lewis", acrescentou.