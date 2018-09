Alonso lamenta resultado da Ferrari na qualificação

O bicampeão mundial vai alinhar em quinto no grid no domingo, depois de terminar com um tempo mais de 1,4 segundo abaixo do pole Sebastian Vettel, enquanto seu companheiro de equipe, Felipe Massa, ainda não conseguiu impressionar e ficou com o oitavo tempo.

"Perdemos hoje algo que precisamos entender um pouco melhor", disse o espanhol aos repórteres no paddock de Albert Park.

"Também a distância da Toro Rosso, Sauber e Renault - nos testes de inverno e ontem (ele) foi em torno de um segundo na frente deles.

"Hoje foi apenas dois ou três décimos (de segundo), então falta algo em nosso carro.

"Em Sepang, precisamos estar mais perto da pole, com certeza", disse Alonso, referindo-se a próxima corrida, na Malásia.

O brasileiro Felipe Massa disse que sua equipe superestimou o desgaste dos pneus Pirelli no circuito de rua de Albert Parke foram punidos por ser conservadora na escolha dos pneus.

Os novos pneus introduzidos neste ano se desgastam mais rápido do que os Bridgestone, na esperança de que os pit stops extras deixarão as corridas mais imprevisíveis e emocionantes.

"Talvez nesta pista, neste asfalto, com esta temperatura, isso não ajude muito o nosso carro a ter o controle imediato dos pneus, para ser honesto", disse o Massa, de 29 anos.

"Precisamos entender por que ... Eu acho que todas estas coisas juntas não ajudam o nosso carro, então supõe-se que podemos ser melhor do que fomos."

Embora um abismo separe a Ferrari da Red Bull em termos de velocidade, Alonso disse que ainda mantém a esperança de um lugar no pódio.

"Não muda nada para amanhã. Eu acho que a estratégia será normal, acho que nada muito arriscado ou agressivo demais", acrescentou.

"O objetivo é estar no pódio amanhã. Eu acho que é possível largando em quinto.

"Eu me lembro de 2008, 2009 terminando em quarto aqui, não estando entre os 3 primeiros, então esta é uma corrida na qual muitas coisas podem acontecer."

Seu companheiro de equipe tem ambições muito menores, no entanto, e já olha para Sepang.

"A coisa mais importante é terminar a corrida e marcar pontos", disse Massa.

"Sabemos como é difícil a primeira corrida, vamos terminar esta em uma boa direção."