Alonso não descarta trocar Ferrari por McLaren ou Red Bull

"Essa é uma pergunta muito difícil de responder... Vou fazer o melhor pela Ferrari", disse Alonso a repórteres no Japão, onde acontece a próxima corrida da F1, no fim de semana, quando solicitado a dizer claramente que não vai guiar por Red Bull ou McLaren na próxima temporada ou em 2016.

"Vocês perguntam, em respondo. Você não pode fazer a pergunta e a resposta por mim", acrescentou o espanhol, quando pressionado ainda mais sobre o assunto.

O contrato de Alonso com a Ferrari termina no fim da temporada 2016, mas o futuro do piloto de 33 anos é alvo frequente de especulações nos paddock da Fórmula 1.

Alonso, que atualmente disputa sua quinta temporada pela Ferrari, tem lamentado bastante a falta de sucesso da escuderia de maior fama da categoria, que não vence uma corrida há mais de um ano e enfrenta a possibilidade de terminar uma temporada inteira sem vitória pela primeira vez desde 1993.