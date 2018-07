Alonso perde liderança, mas é otimista para final de temporada

O espanhol não completou a prova do Japão na semana passada, sua segunda corrida sem pontos depois de ter sido lançado para fora da pista pela Lotus do francês Romain Grosjean na primeira curva no GP da Bélgica.

Depois de começar o dia quatro pontos à frente, o terceiro lugar no circuito de Yeongam, em uma corrida vencida sem dificuldades por Vettel, deixou Alonso seis pontos atrás do alemão e atual campeão faltando quatro provas para o final.

"Se pensarmos em como foi para nós nas quatro ou cinco últimas corridas... estar seis pontos atrás deixa muitas possibilidades abertas", disse o piloto da Ferrari, aparentando estar muito mais contente do que uma semana atrás.

Uma das últimas quatro corridas da temporada será o GP dos Estados Unidos, no novo Circuito das Américas, em Austin, no Texas - completamente desconhecido de todos.

A Índia, que estreou no ano passado com uma vitória de Vettel, vem na sequência, seguida de Abu Dhabi, e o Brasil sedia a prova final em novembro.

Alonso se classificou na quarta colocação no sábado, mas ganhou uma posição na largada e, se não chegou a ameaçar as Red Bulls, seu desempenho forte e o quarto lugar do colega de equipe, o brasileiro Felipe Massa, elevou a Ferrari à segunda posição no campeonato de construtores, até então ocupado pela McLaren.

O espanhol torce para receber novas peças na Índia e está longe de abatido.

"Parece que extraímos o máximo do carro quando estamos sob pressão, e como eu disse, teremos quatro belas corridas com boas possibilidades de lutarmos pelo campeonato", declarou aos repórteres.

"Agora precisamos marcar sete pontos mais que Sebastian. Vai ser extremamente difícil, mas acreditamos ser capazes de fazê-lo".