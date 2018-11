Alonso renova com Ferrari e deve ficar na equipe até 2016

O espanhol, que foi campeão do mundo em 2005 e 2006 com a Renault, está em sua segunda temporada na escuderia mais antiga, bem-sucedida e glamourosa do esporte.

O piloto, de 29 anos, venceu em sua estreia na Ferrari no Barein no ano passado e encerrou a temporada como vice-campeão, enquanto Sebastian Vettel da Red Bull levou o título após uma disputa acirrada até a última corrida em Abu Dhabi.

"É um grande prazer renovar nosso acordo com um piloto que sempre demonstrou uma mentalidade de vencedor mesmo nas circunstâncias mais difíceis", disse o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, em comunicado antes da GP da Espanha, no Circuit de Catalunya.

"Fernando tem todas as qualidades necessárias, tanto tecnicamente como pessoalmente, para ter um papel de liderança na história da Ferrari e eu espero que ele enriqueça isso com mais vitórias muito em breve."

Alonso está atualmente em quinto lugar no campeonato, com 52 pontos. Vettel lidera a competição depois de quatro corridas.

"Estou muito feliz de ter chegado a esse acordo", disse o espanhol, que terminou em terceiro lugar na Turquia há duas semanas para seu primeiro pódio da temporada.

"Eu me senti confortável com a Ferrari imediatamente e agora sinto como se fosse minha segunda família. Tenho muita fé nos homens e nas mulheres que trabalham em Maranello e naqueles que lideram (a equipe)."

