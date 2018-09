Alonso se diz preparado para 'nova F1' na Austrália

O piloto espanhol de 29 anos da Ferrari tentará conquistar seu terceiro título independentemente do desafio apresentado pelos pneus, outras mudanças de regulamento e o que ele acredita que será um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos.

Os pneus produzidos pela nova fornecedora Pirelli são feitos para se desgastar mais rápido com o objetivo de forçar os times a fazer mais paradas nos boxes e assim trazer mais dinâmica ao andamento às vezes monótono das provas.

"O principal é aprender neste final de semana... com certeza há uma nova maneira de correr em termos de estratégia", disse Alonso em uma coletiva de imprensa no circuito de Albert Park nesta quinta-feira.

"Uma nova Fórmula 1 começa aqui em Melbourne em termos de estratégia. Precisamos aprender a partir daqui todas as coisas novas para as próximas corridas."

"Precisamos estar muito concentrados na estratégia, porque pode desempenhar um grande papel no resultado da prova. Por outro lado, a classificação tem importância um pouco menor em comparação ao ano passado."

Alonso, que venceu a corrida de abertura da última temporada no Barein, disse também estar à vontade com outras mudanças para este ano, como a volta do sistema KERS, que oferece uma curta potência adicional, e as asas traseiras ajustáveis.

Alguns pilotos estão incomodados com os sistemas operados manualmente -- Mark Webber, da Red Bull, descreveu-os como "mais preocupações para fundir a cuca" -- mas Alonso não viu nenhum problema.

"As coisas que você precisa fazer com o volante são parte do nosso trabalho, somos pilotos profissionais", afirmou.

"Precisamos trabalhar com nossa equipe para descobrir a maneira mais confortável de fazê-lo. Se você não tem tempo para fazer essas coisas não faz, não é obrigatório."

Vice-campeão atrás de Sebastian Vettel em 2010 com cinco vitórias, Alonso disse não ter outro objetivo para esta temporada a não ser conquistar seu primeiro título com a escuderia italiana.

"Acho que se você corre para a Ferrari, não há outra meta além de lutar pelo campeonato", disse.

"Esta é a história e o poder da Ferrari. A equipe e a história que nos cerca tratam de paixão e de automobilismo."

"No final das contas você pode ganhar, pode perder, depende de quão competitivo você é e muitos outros fatores, mas você precisa estar lá, e tenho certeza de que estaremos."

Embora as orientações dos times sejam permitidas este ano, Alonso disse que não receberá tratamento preferencial sobre seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, que não venceu nenhuma corrida no ano passado.

"Eu não era o número um o ano passado, nem sou este ano", disse. "Felipe vem com muita força este ano, como esteve no ano passado, mas teve alguns momentos azarados."

"Acredito que Felipe vai disputar o título e com sorte marcar muitos pontos para a equipe, porque o campeonato de construtores é muito importante para a Ferrari."