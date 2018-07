Alonso vê paralelo com Schumacher em lançamento da nova Ferrari

O modelo F14 T, cujo nome foi escolhido em uma votação com mais de um milhão de torcedores, foi lançado no site oficial do time antes da pré-temporada de testes, que começa na terça-feira em Jerez, na Espanha.

Seu nariz 'quebrado', com uma corcova pronunciada no meio antes de pender largo e baixo, ofereceu uma solução diferente das alternativas dos rivais vistos até agora - mais para golfinho que para tamanduá. Se está longe do carro mais bonito produzido pela mais glamurosa das equipes, só precisa de um vencedor para ser amado após o difícil 2013.

Alonso acha que os presságios são bons. Schumacher, nos pensamentos de todos da Ferrari enquanto jaz em coma em um hospital francês após um acidente de ski, teve que esperar até seu quinto ano na escuderia para conquistar seu terceiro título.

O alemão conquistou cinco consecutivos e se tornou heptacampeão mundial. "Estou no meu quinto ano agora, então, com sorte, consigo repetir algo do sucesso que ele teve", disse Alonso, que obteve dois títulos com a Renault - time que coroou Schumacherduas vezes quando ainda era Benetton.

"Nos últimos quatro anos tivemos algumas oportunidades, especialmente em 2010 e 2012, quando chegamos muito perto de conquistar o campeonato, então este ano vamos tentar novamente e, com sorte, esta vai ser pra valer", afirmou o espanhol.

Quatorze anos depois do primeiro título de Schumacher para a Ferrari, Alonso tem o número 14 no carro, já que agora os pilotos podem escolher seus números definitivos.

Ele terá ao seu lado Kimi Raikkonen, campeão de 2007, que volta à equipe saindo da Lotus e de olho em mais um campeonato. O finlandês disse que é bom estar de volta e que "o objetivo continua o mesmo".

O brasileiro Felipe Massa, ex-companheiro de Alonso na equipe italiana, estreia na Williams.