Alonso vence GP da Itália; Massa abandona corrida na 10a volta O bicampeão mundial Fernando Alonso liderou a dobradinha da McLaren no Grande Prêmio da Itália neste domingo e reduziu a vantagem de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton para três pontos, faltando quatro provas para o final do campeonato. Hamilton fez mais uma corrida impressionante, mas o novato britânico foi condenado a seguir na traseira do espanhol depois que Alonso garantiu a pole position no grid de largada. O inglês cruzou a linha de chegada seis segundos atrás de Alonso, que comemorou a 19a vitória de sua carreira e a quarta da atual temporada. Foi a primeira dobradinha da McLaren em Monza, mas a quarta em 13 provas. "Foi o final de semana perfeito para mim", disse Alonso. "Às vezes tudo caminha na direção certa e você se sente bem." Hamilton agora soma 92 pontos contra os 89 de Alonso no que parece se delinear como uma batalha de dois homens, que dependerá do resultado de uma investigação conduzida pela Fia em Paris na próxima quinta-feira que poderia arruinar as esperanças de título de ambos. A Ferrari, vencedora de quatro provas no templo do automobilismo italiano nas últimas cinco temporadas, teve que se contentar com a terceira colocação de Kimi Raikkonen. O finlandês, lutando com um pescoço dolorido depois de uma colisão forte no sábado, perdeu terreno na disputa pelo título e está 18 pontos atrás de Hamilton, que ressaltou seus talentos ainda mais ultrapassando a Ferrari de Raikkonen para assumir a segunda colocação com uma manobra brilhante depois de seu último pitstop. "O carro não estava muito ruim, na verdade", disse Raikkonen, que só fez uma parada no pitstop. "Eu não conseguia levantar a cabeça nas freadas. Meu pescoço não estava muito bem depois de ontem." Em uma tarde infeliz para a Ferrari, cuja inimizade com a McLaren se acirrou depois que um escândalo de espionagem envolvendo as duas equipes irrompeu em julho, o brasileiro Felipe Massa foi forçado a abandonar a corrida depois de somente dez voltas com um problema na suspensão traseira. As esperanças de título de Massa sofreram um grande abalo, agora que o brasileiro se posiciona 23 pontos atrás do líder apesar das três vitórias em seu crédito. O alemão Nick Heidfeld foi quarto com sua BMW Sauber e seu companheiro de equipe polonês Robert Kubica chegou em quinto. O também alemão Nico Rosberg cruzou com sua Williams em sexto. O finlandês Heikki Kovalainen terminou na sétima colocação com a Renault e o britânico Jenson Button levou o segundo ponto na temporada para si e sua equipe Honda ao chegar em oitavo. O safety car entrou na pista entre a segunda e a sexta voltas depois que a Red Bull do britânico David Coulthard tocou a Renault do italiano Giancarlo Fisichella e foi parar na proteção de pneus, mas o escocês não saiu ferido. Enquanto Alonso liderou desde a largada, Hamilton providenciou os primeiros momentos emocionantes logo no início, ao reclamar a segunda posição ultrapassando Massa, com quem chegou a fazer contato, na primeira curva pelo lado de fora. A McLaren lidera o campeonato de construtores com 166 pontos diante dos 133 da Ferrari, mas aguarda a audiência de quinta-feira e outra apelação da escuderia italiana para tentar recuperar os quinze pontos perdidos na Hungria no mês passado.