Alonso vence no Japão; Massa é sétimo e Hamilton não pontua Fernando Alonso, da Renault, conquistou sua segunda vitória consecutiva na temporada ao vencer o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 na madrugada deste domingo. Enquanto isso, o líder do campeonato Lewis Hamilton, da McLaren, caiu de primeiro para o último lugar e não pontuou. Hamilton terminou a prova na 12a colocação tendo largado na pole position, com Felipe Massa, da Ferrari, lutando para ficar em oitavo -- depois ganhou o sétimo lugar -- para diminuir a diferença do britânico para cinco pontos, restando apenas duas corridas para o final da temporada. Os dois pilotos que estão na briga pelo título foram punidos e tiveram que passar pelos boxes sem poder parar. Hamilton recebeu a punição por ter fechado Kimi Raikkonen e causado toda a confusão logo na primeira curva. Massa, que sobreviveu a muitos problemas durante a corrida, também levou a mesma punição depois de ter colidido com Hamilton na volta dois, fazendo com que o britânico rodasse e caísse para a 18a colocação. "Cometi um erro na primeira curva e paguei por isso", disse Hamilton aos repórteres. "Então, Felipe acertou meu carro. Eu deixei espaço na ponta da curva 11, mas ele bateu feio em mim". Hamilton, que venceu no Japão no ano passado antes de permitir que Raikkonen tirasse a diferença de 17 pontos que ele tinha de vantagem nas duas últimas corridas para ficar com o título de 2007, disse que suas esperanças de conquistar o campeonato não sofreram danos sérios. "Não penso que faça alguma diferença", disse o piloto de 23 anos. "Eu perdi um ponto hoje, o que acho ser um dano limitado. Vamos pensar na próxima semana". "Nós ainda seremos competitivos e vamos fazer de tudo para vencer as duas últimas corridas", acrescentou Hamilton. Robert Kubica, da BMW-Sauber, terminou a prova em segundo e aumentou, mesmo que remotamente, suas chances de brigar pelo campeonato, já Raikkonen terminou em terceiro e não tem mais condições de defender seu título. PONTO CRUCIAL Massa conquistou o que pode ser um ponto extra crucial depois que os fiscais puniram o francês Sebastien Bourdais pela disputa de posição com o brasileiro quando vinha deixando os pits com sua Toro Rosso na volta 51. "Ele simplesmente bateu em mim quando saía do pit", afirmou Massa. "Foi completamente errado. Poderia ter sido melhor em termos de pontos, mas não podemos sair daqui dizendo que foi um desastre", concluiu Massa. Hamilton tem 84 pontos, Massa 79 e Kubica 72, restando as corridas da China e do Brasil.