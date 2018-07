Alonso volta às pistas e se diz feliz com a nova Ferrari

O espanhol de 31 anos fez o terceiro melhor tempo do dia nos testes realizados no Circuit de Catalunya. Ele não havia participado do teste anterior, em Jerez, para se dedicar a melhorar sua condição física para o início da temporada, em 17 de março, na Austrália.

A Ferrari declarou que seu treino no ginásio e na pista foi "digno do melhor atleta olímpico".

Dentro do carro, o atual vice-campeão percorreu 110 voltas a bordo do F138, sendo a mais rápida delas em 1min22s952.

"Eu me sinto razoavelmente satisfeito com esse primeiro dia, e posso dizer que partilho da opinião de Felipe de que o carro está em outro planeta em comparação àquele com que começamos no primeiro dia de testes do ano passado", afirmou.

Alonso disse que o objetivo inicial é trabalhar a confiabilidade do carro, completando mais de cem voltas por dia, antes de focar no desempenho no teste final.

O piloto da Mercedes Nico Rosberg foi o mais rápido do teste, com o tempo de 1:22.616, um pouco mais rápido que o segundo colocado, Kimi Raikkonen, da Lotus, que marcou 1:22.623.

(Reportagem de Alan Baldwin)