Aloysio critica autoritarismo e Miguel Reale aponta traição

Na mira dos arapongas, Aloysio foi vigiado em duas etapas de sua trajetória no regime democrático, primeiro como deputado estadual e líder do governo Franco Montoro (1983-1987), depois como vice-governador e secretário dos Transportes do governo Fleury (1991-1994). Ele ficou sob cerco por 11 anos ininterruptos.

Sua atuação na Assembleia Legislativa parecia incomodar quem o seguia. "Participa da Comissão de Constituição e Justiça como membro efetivo nas reuniões da A.L", anotaram em sua ficha, em 22 de maio de 1986.

"Fiquei perplexo quando soube (dos dossiês secretos) e é importantíssimo o trabalho que o Arquivo Público está fazendo no sentido de contar a história desse país", disse Aloysio.

"Foi uma traição ao governo do Estado", reagiu o criminalista Miguel Reale Júnior, que dirigiu a Secretaria de Segurança de São Paulo durante parte do governo Montoro. "E foi uma grande perda de tempo."

Reale Júnior foi informado pelo Estado sobre os arquivos do antigo Departamento de Comunicação Social (DCS). Quando ele assumiu o cargo, em setembro de 1983, o departamento já havia sido criado e seus agentes, à revelia do Palácio dos Bandeirantes, produziam a pleno vapor os relatórios. "Essa conduta é um desvio de função, uma traição à finalidade para a qual o departamento foi criado."

Ele avalia que todo governo democrático tem de ter informação, mas adverte. "A informação deve ter relação com a ordem pública, não com ordem política. É importante, por exemplo, informação sobre invasões de terras e greves, mas desde que usada exclusivamente para orientação e adoção de medidas de precaução. Jamais para repressão."

Na condição de chefe da polícia, Reale Júnior organizou pessoalmente todo o esquema de segurança e proteção dos comícios pelas Diretas Já. Ao saber que os agentes documentaram a manifestação, o jurista apontou a inutilidade. "Eles brincavam de espionagem, uma vez que não detinham nenhuma autoridade para medidas repressivas", observou. "É espantoso e surpreendente saber que essa conduta permaneceu até 1999."

RESQUÍCIOS

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), que sucedeu a Reale Júnior no comando da polícia de Montoro, disse que "é lamentável essa prática num momento em que o Brasil estava reinaugurando a democracia".

Segundo Temer - ele próprio alvo da vigilância clandestina -, o DCS substituiu o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) "com missão informativa-democrática". "Eu confesso que é surpresa para mim essa bisbilhotagem em relação até à vida funcional de quem presidia a segurança pública."

Ele atribui a "resquícios do autoritarismo" a ação dos agentes do DCS.

Choca-o o fato de que a espionagem perdurou até 1999. "Portanto, até bem depois da nova Constituição. Não é um fato auspicioso, é um fato muito negativo."