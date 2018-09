Alpinista morre em acidente no Morro da Babilônia-RJ O alpinista Marcos Aurélio Thuler, de 25 anos, morreu hoje, após um acidente no Morro da Babilônia, na zona sul do Rio. Thuler estava no local com mais quatro pessoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o grupo. Retirados do local, ele e Júlio Fábio Patricio da Silva, de 30 anos, foram levados para o Hospital Miguel Couto. Thuler, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade. Silva foi internado em estado grave. Outras duas pessoas tiveram de ser resgatadas pelo helicóptero dos bombeiros e a quinta conseguiu sair da área sozinha. Os trabalhos de remoção levaram uma hora. De acordo com os bombeiros, Daniela Lopes, de 23 anos, Rodrigo Torres Nogueira, de 26, e Daniel Souto Scofano, de 31, sofreram ferimentos leves. A corporação não soube informar como ocorreu o acidente.