Alpinista nepalês chega ao topo do Everest pela 18ª vez

O guia de montanhas nepalês Appa Sherpa, de 48 anos, chegou nesta quinta-feira, 22, ao topo do Monte Everest pela 18ª vez e bateu o recorde do mundo de escaladas ao pico mais alto do mundo, que já estava em seu poder. Appa Sherpa alcançou o pico da montanha, 8.850 metros acima do nível do mar, acompanhado por vários integrantes de sua equipe nesta madrugada (no horário local), afirmou Ang Tshering, da Associação de Montanhismo do Nepal. O rival dele mais próximo em número de escaladas ao Everest é o também guia Chhewang Nima, de 42 anos, que já chegou ao topo da montanha por 15 vezes. O número de pessoas que sobe a montanha em um único dia também teve um recorde nesta quinta. Segundo Ramesh Chetri, funcionário do Ministério do Turismo do Nepal, ao menos 75 alpinistas chegaram ao cume, superando a marca anterior, de 63 pessoas, registrado no dia 16 de maio de 2002. Chetri afirmou que nem Appa Sherpa nem Chhewang Nima foram incluídos nesse total, pois o ministério não recebeu uma confirmação oficial da participação deles na escalada. No entanto, o gerente geral do site Everest News.com, George Martin, disse que considera que os 75 alpinistas do Everest em um único dia seria um recorde para as pessoas que sobem a montanha através do lado nepalês. Ele afirma ter ceretza que mais de 100 pessoas já escalaram até o cume da montanha em um mesmo dia, vindos da China e do Nepal.