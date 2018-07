Alpinista sobrevive a queda de 122 metros

Um alpinista foi resgatado com vida após sobreviver a uma queda de 122 metros de altura no Distrito dos Lagos, no noroeste da Inglaterra. O homem, de 55 anos, havia acabado de escalar uma fenda quando escorregou e caiu. Ele foi retirado do local de helicóptero e internado com ferimentos graves. Uma porta-voz da equipe de resgate disse que o alpinista, cuja identidade não foi revelada, conseguiu subir após a queda até uma parte da fenda de onde foi possível realizar o resgate. A equipe pediu a alpinistas inexperientes que evitem escalar montanhas da região, onde duas pessoas morreram na semana passada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.