Alpinistas são salvos na Itália após mensagem de texto enviada para Grã-Bretanha

Dois alpinistas britânicos foram resgatados na quinta-feira enquanto escalavam os alpes italianos graças a uma mensagem de texto enviada por um deles a outro amigo, que estava na Grã-Bretanha.

Finn McCann e Tom Greenwood, ambos de 23 anos, passaram 21 horas sem conseguir sair de uma saliência do Mont Blanc, na fronteira da Itália com a França, a 3,5 mil metros de altura. A região é uma das preferidas dos alpinistas europeus.

Ao perceberem que não conseguiriam subir nem descer, os dois tentaram contatar a equipe de resgates da região, mas não conseguiram completar a ligação. Eles tiveram que se comunicar pelo celular com um amigo na Grã-Bretanha, que alertou os serviços de emergência.

'Pânico'

"Nós temos que agradecer ao nosso amigo pelo nosso resgate", disse McCann à rede de televisão britânica Sky News.

Ele conta que primeiro tentaram telefonar para as equipes de resgate da Itália e da França, cujos números haviam sido programados nos seus telefones. No entanto, nenhum dos números funcionou.

"Nós ficamos chocados. Neste momento, estávamos com a bateria do celular quase descarregada, e percebemos que deveríamos comunicar com outra pessoa rapidamente", disse McCann, que enviou uma mensagem de texto para o amigo Chris Shannon, na cidade britânica de Shrewsbury, onde eles residem.

"Nós estávamos com a bateria tão baixa que não queríamos deixar o telefone ligado. Foi um momento de pânico, porque percebemos que se a bateria acabasse e a mensagem não chegasse, nós estaríamos abandonados na montanha."

Os alpinistas tiveram que passar a noite na pequena saliência, já que os serviços de emergência não conseguiram chegar ao local imediatamente, devido ao mau-tempo.

Duas tentativas de resgate fracassaram, até que na terceira os dois foram resgatados por um helicóptero e levados a Courmayeur, cidade na base do Mont Blanc, que é a montanha mais alta da região.

Eles ficaram isolados no trecho conhecido como "Aiguille Noire de Peuterey" (Agulha Negra de Peutereym, em português), provavelmente devido a um temporal que atingiu a região na quarta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.