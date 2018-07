Alquimista do punk + reggae No Brasil por conta do festival de documentários musicais In-Edit, o gênio inglês Don Letts toca hoje (8) na 'Esparrela'. DJ em Londres na década de 70, Don foi um dos principais responsáveis pela influência de reggae e dub em bandas como o Clash. Studio SP Vila Madalena. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, 3032-4379. Hoje (8), 23h. R$ 15/R$ 20. Cc.: todos.