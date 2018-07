Alshop é favorável a liminares contra os 'rolezinhos'

Conforme a nota da Alshop, o setor de shopping center gera mais de 1,5 milhão de empregos diretos no Brasil "e as manifestações, que estão ocorrendo desde o final do ano passado, para chamar a atenção das autoridades estão prejudicando consumidores, funcionários e lojistas".

"A associação é favorável à criação de espaços públicos ou disponibilidade em espaços existentes para que atividades sociais e culturais possam ser realizadas de forma segura e sem prejuízo aos outros cidadãos", diz a entidade.

Ainda segundo o comunicado, o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, entende que a prefeitura de São Paulo possui espaços públicos pouco utilizados na cidade para que esses jovens possam se manifestar de maneira pacífica.

"Os shoppings recebem 450 milhões de pessoas por mês de todas as classes sociais, cumprindo uma função social importante. Estes empreendimentos trazem tranquilidade, segurança e lazer atendendo a expectativa de toda população", diz a Alshop. "A associação está ao lado da Lei e apoia os shoppings e lojistas", conclui.