Alshop vai discutir sobre rolezinhos com ministros A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) confirmou na manhã desta quarta-feira, 22, que terá uma reunião com ministros em Brasília na próxima semana para tratar dos rolezinhos de jovens nos centros de compras. De acordo com o presidente da entidade, Nabil Sahyoun, o encontro terá a participação de Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, e de Marta Suplicy, ministra da Cultura, além de outros ministros ainda não confirmados. "Se o governo federal sugerir que todos os Estados disponibilizem áreas de lazer, como será feito em São Paulo, as expectativas desses jovens serão atendidas", afirmou a jornalistas.