Alstom nomeia Michel Boccaccio para setor de transporte na América Latina

Boccaccio substitui Henri Bussery, nomeado vice-presidente de Turnkey Product Line, que agora ficará baseado na França.

Segundo a Alstom, um dos principais objetivos de Boccaccio é comandar a recuperação dos negócios e pedidos metroferroviários da Alstom no Brasil.

No setor de transporte do país, a Alstom atua no metrô de São Paulo, metrô do Rio de Janeiro e metrô de Brasília, e já demonstrou interesse em participar da licitação do trem-bala, que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, previsto para setembro deste ano.

(Por Roberta Vilas Boas)