Alta das ações dos bancos mostra que pacote é crível--BCE A valorização das ações de bancos europeus nesta segunda-feira mostra que os investidores apostam que as medidas adotadas durante o fim de semana para combater a crise financeira são críveis, afirmou Lorenzo Bini Snaghi, integrante da diretoria do Banco Central Europeu (BCE). Bini Smaghi disse à La Repubblica web TV nesta segunda-feira que as medidas não aumentam o risco par a inflação, mas o BCE deve continuar tendo o combate à alta dos preços como sua prioridade.