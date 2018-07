Alta do diesel impulsiona receita da Petrobras, diz Graça A alta do diesel de 6 por cento nas refinarias do Brasil, anunciada pela Petrobras na véspera, combinada com um outro aumento no preço do combustível ao final de junho, deverá impulsionar as receita da estatal, disse nesta sexta-feira a presidente da companhia, Maria das Graças Foster.