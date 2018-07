Alta do IGP-M dobra na 2.ª prévia de fevereiro A inflação pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) mais que dobrou na segunda prévia deste mês, sob pressão dos custos no atacado. A subida foi de 1,1%, ante 0,51% em igual período de janeiro, informou ontem a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Preços por Atacado (IPA) teve alta de 1,34%, ante 0,44% na segunda prévia de janeiro. O IPA agrícola subiu 0,38% (ante 0,16%); o IPA industrial, 1,64% (ante 0,53%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 0,80% (ante 0,74%); e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) aumentou 0,39% (ante 0,40%).