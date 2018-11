Alta dos preços dos alimentos piora crise na Etiópia

Milhões de pessoas no leste da África estão enfrentando uma nova crise humana.Muitos habitantes da região já estão familiarizados com a seca e os conflitos armados, mas desta vez existe mais uma causa para sofrimento: a alta dos preços dos alimentos.Na Etiópia, o preço do milho dobrou e milhões de pessoas dependem da ajuda de agências humanitárias.Na região de Afar (nordeste da Etiópia), uma das áreas mais atingidas, a maioria das famílias não tem dinheiro para comprar comida e adota medidas extremas para sobreviver.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.