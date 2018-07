Altamira pode ter mais moradores afetados por Belo Monte--estudo Um estudo indica que o número de moradores que serão impactados diretamente pela inundação do lago da hidrelétrica de Belo Monte na cidade de Altamira, no Pará, poderá ser 55 por cento maior que o registrado nos estudos ambientais da usina, informou o Ministério Público Federal no Pará (MPF-PA) nesta terça-feira.