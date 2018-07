Alternativa para Régis tem bloqueio há mais de 1 mês A Rodovia SP-250, que liga o sudoeste paulista ao Paraná e é alternativa quando há problemas na Rodovia Régis Bittencourt, está parcialmente interditada há mais de um mês. As chuvas provocaram queda de barreiras e erosões de Guapiara a Ribeira. Há reclamações sobre a demora para recuperar a via. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, uma equipe de engenharia e geologia elabora um diagnóstico com possíveis soluções e procedimentos para recuperação.