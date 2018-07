Alternativas para cobaias serão firmadas em agosto Os primeiros métodos alternativos para substituição de cobaias devem ser reconhecidos no Brasil em agosto, avalia o coordenador do Conselho Nacional de Experimentação Animal (Concea), José Mauro Granjeiro. Ele conta que o colegiado já iniciou a avaliação de sete processos, a pedido do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos (BraCVAM). "O uso efetivo das técnicas nos centros de pesquisa deverá levar mais um tempo. Essa é a primeira etapa", disse.