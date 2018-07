Altinópolis-SP tem limitação de água sem hora marcada Em Altinópolis (SP), a queda na produção de água, somada ao aumento no consumo, tem obrigado a prefeitura a racionar o fornecimento às moradias da cidade. A questão, de acordo com a população, é que não existe hora certa para as torneiras secarem e aí a surpresa desagradável é inevitável. No município, o racionamento ainda não é oficial e é, por isso, que não tem hora marcada. A prefeitura de Altinópolis alega que a cidade depende quase que exclusivamente da água da chuva, cujo índice está 74% abaixo do previsto para este período.