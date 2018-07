Altitude? Temor é o psicológico São calculadas as declarações de Mano Menezes sobre não ter preocupação com a altitude de Bogotá. O jogo de hoje contra o Independiente, previamente marcado para Medellín, teve de ser remarcado para a capital colombiana porque o estádio na cidade natal do rival está sendo usado para os Jogos Sul-Americanos. E, desde que a Conmebol confirmou a alteração, o técnico corintiano desdenha dos 2.640 metros de altitude que encontrará. "Complicado é jogar em Potosí (na Bolívia), com mais de 4 mil metros." O discurso é ensaiado e foi pensado para que o recado chegue aos atletas. Há o temor de que fiquem influenciados por tudo que se diz sobre a altitude e não consigam render em campo. M.R.