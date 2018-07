Alugam-se nanicos

Outra grande vantagem é a rapidez do negócio, pois como os nanicos costumam ser controlados por dono único - com, no máximo, um ou dois sócios -, as negociações para a aliança não exigem cansativas reuniões de diretórios. Basta acertar o preço.

Em vários Estados, os nanicos estão entregando suas legendas a políticos de algum peso, em troca de dinheiro e potencial de votos nas urnas. Afinal, também os votos a serem conquistados pelo freguês são fundamentais para que os nanicos preservem representação legislativa suficiente para lhes dar direito a horário gratuito - seu maior ativo negociável. Por sua vez, para ingressar nessas siglas pequenas sem perder o atual mandato, obtido por outro partido, os políticos "locatários" driblam a legislação eleitoral, por meio de acordos com suas agremiações atuais. Foi assim, por exemplo, que o Partido Social Cristão (PSC) - cuja ideologia se resume em "colocar o ser humano em primeiro lugar"- já entregou legenda nos Estados de Alagoas, Piauí, Paraíba e fecha os últimos detalhes no Distrito Federal.

Seu presidente e um de seus fundadores, Vitor Nósseis, não esconde que a condição financeira de um novo filiado é fundamental. E, ao ser indagado se sua legenda não corre o risco de ser considerada "de aluguel", surpreende pela sinceridade ao invocar o argumento "cristão", absolutório de Maria Madalena: "Quem não é alugado que atire a primeira pedra."

O Partido da Mobilização Nacional (PMN) entregou o diretório de Brasília à deputada distrital Jaqueline Roriz, candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados, e disputa com o PSC a filiação de seu pai, o ex-governador Joaquim Roriz, que se desligou do PMDB. Roriz diz ter boas razões para ir para o PSC: "O partido tem o social no nome e o que mais quero ser é social, para ajudar os pobres." Outras legendas, como o PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), o PSL (Partido Social Liberal) e o PRB (Partido Republicano Brasileiro), usam a mesma estratégia pelo País afora.

O projeto dessas siglas é único: eleger o maior número de deputados para aumentar os recursos recebidos do Fundo Partidário, que é distribuído conforme a composição da Câmara, e, é claro, assegurar seu "horário gratuito" - cujos segundos são os que geram mais dinheiro na feira livre pré-eleitoral.

A legislação eleitoral, que pune com a perda do mandato os políticos infiéis, não está impedindo o troca-troca partidário. Os partidos que sofrem os "ataques especulativos" - ou tentativas de "compra" de seus filiados com mandato - prometem não recorrer ao TSE para retomar as vagas dos "locatários" infiéis, contando fazer futuras alianças com os atuais concorrentes. Uma boa ilustração de que as estratégias dos nanicos podem ser muito bem-sucedidas é dada pela trajetória do mencionado PSC. Tendo, em 2006, uma bancada de 9 deputados, recebe R$ 2 milhões por ano de fundo partidário, composto por recursos públicos. Hoje já tem 12 deputados e com as novas filiações pode chegar a 17, ultrapassando legendas influentes, como o PV e o PPS.

Na velha discussão sobre a reforma eleitoral, volta e meia vem à baila a questão da "cláusula de barreira" para controlar a proliferação de nanicos e, em consequência, fortalecer as agremiações partidárias mais sólidas, coerentes e representativas.

Mas a força dos nanicos está na mera existência de políticos que preferem ter legendas de aluguel à disposição para um caso de necessidade.