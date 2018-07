Aluguel na Lorena tem a maior valorização do mundo

A Alameda Lorena foi a rua cujos aluguéis mais se valorizaram no mundo, de acordo com levantamento realizado pela Cushman, empresa que administra imóveis comerciais. Em dólar, os aluguéis da rua localizada no bairro dos Jardins subiram 111%. O aluguel passou para US$ 46,41 o metro quadrado - ainda bem inferior ao da paralela Oscar Freire (US$ 91,50), considerada um dos endereços mais caros do mundo.

Mas, diante da escassez de pontos na Oscar Freire, lojistas estão migrando para a Lorena e para a Haddock Lobo. De acordo com a gerente de Pesquisa de Mercado para América do Sul da Cushman & Wakefield, Milena Morales, outro motivo que tem feito aumentar a procura pela Alameda Lorena é a limitação no zoneamento da Rua Estados Unidos, que não pode abrigar atividades varejistas. A Lorena, que tem entre as atrações a Livraria da Vila e restaurantes como o Antiquarius, também atrai um comércio mais variado que o da Oscar Freire, mais dedicada à moda.

O levantamento mundial revela ainda que o ponto comercial mais caro do País, o Shopping Iguatemi, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ficou ainda mais caro. De junho de 2008 a junho de 2009, o aluguel do Iguatemi subiu, em dólar, 79,31%, atingindo US$ 315,41 o metro quadrado. Com isso, o shopping subiu da 9ª para a 7ª posição no ranking dos endereços mais caros das Américas. Os seis primeiros colocados estão todos nos Estados Unidos, sendo os três primeiros em Nova York (5ª Avenida, Madison e East 57th Street). Mas a queda no preço dos aluguéis em NY por causa da crise se transformou em oportunidade para algumas empresas brasileiras. A Track & Field, por exemplo, se prepara para abrir, em novembro, a primeira loja nos Estados Unidos, na Avenida Madison.

O valor dos aluguéis comerciais caiu na Ásia (-15,1%) e na Europa (- 5,8%). As únicas regiões que registraram crescimento foram África (0,8%) e Américas (0,3%). Nas Américas, a taxa foi puxada pelo crescimento na América Latina - do Brasil, especialmente -, uma vez que o crescimento nos Estados Unidos foi negativo. Os aluguéis no Brasil cresceram 9% e na América Latina, 10,3%. O crescimento dos aluguéis no País estão concentrados em São Paulo (37,45%). No Rio, os preços, em dólar, caíram 22,4%. Em relação ao Brasil, a pesquisa leva em consideração apenas os pontos comerciais das duas cidades.

Para Milena, os dados sobre os aluguéis mostram que o Brasil "resistiu bem à crise". "Mesmo com a desvalorização do dólar frente ao real, os aluguéis subiram em dólar." Em real, o aumento dos aluguéis é ainda maior: 34,9%. "Os números do IBGE mostram que as vendas no varejo estão crescendo e por isso aumentou a demanda pelos pontos comerciais", diz.