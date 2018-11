Aluna capota com carro de autoescola na segunda aula

Uma jovem britânica que estava aprendendo a dirigir conseguiu capotar o carro do instrutor em sua segunda aula.

A mulher, cujo nome não foi divulgado e que tem cerca de 25 anos, perdeu o controle do veículo ao acelerar na saída de um cruzamento, na cidade de Headington, perto de Oxford, no último domingo.

O carro, um Fiat 500 novo, acabou batendo em alta velocidade em um portão, subiu uma mureta e virou de cabeça para baixo.

Tanto a jovem como o instrutor foram socorridos imediatamente por paramédicos e sofreram cortes nas mãos e cotovelos.

'Fora do comum'

A autoescola dona do carro, BSM, disse à BBC que a batida foi um "acidente fora do comum".

"Conversamos com o instrutor, que está passando bem e que agiu com calma e profissionalismo ao incidente", afirmou Paul Shepherd.

Um morador do local onde ocorreu o acidente, Russ Dunne, presenciou a cena e ajudou a retirar as vítimas do carro.

"O instrutor parecia muito tranquilo, mas a motorista estava em estado de choque e repetia a todo instante que não podia acreditar no ocorrido", disse Dunne à BBC.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.