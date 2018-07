Aluna do 'Diário de Classe' vai a delegacia A adolescente Isadora Faber, que ganhou notoriedade nacional após publicar no site facebook.com/diariodeclassesc denúncias das condições precárias de sua escola, em Florianópolis, foi parar na delegacia na tarde de ontem. Acompanhada do pai, ela atendeu à intimação (826/2012) feita após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) por sua professora de português. A estudante de 13 anos foi acusada de calúnia e difamação pela docente.