Aluna dorme e fica trancada em escola no interior de SP

De acordo com a mãe da menina, Jociléa Santos, quando a criança despertou e percebeu que estava trancada, gritou pedindo ajuda, mas ninguém a ouviu. Desesperada, a estudante quebrou a vidraça de uma janela para sair. Os estilhaços dos vidros feriram os pulsos, as costas e o rosto da criança. A família só ficou sabendo do ocorrido quando a menina já estava no Centro de Saúde do município, recebendo atendimento médico.

Ela teve os pulsos enfaixados e recebeu curativos nos ferimentos. A mãe procurou a Delegacia da Polícia Civil e registrou a ocorrência. A menina passaria hoje por exame para constatar as lesões. "Minha filha saiu de casa para ir à escola e voltou toda machucada. O que aconteceu com ela é uma coisa que nenhuma mãe espera", reclamou. O departamento jurídico da prefeitura abriu sindicância para apurar eventual responsabilidade da professora, que não teve o nome divulgado. Ela será ouvida também no inquérito a ser aberto pela polícia.