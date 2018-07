Aluna é baleada em tentativa de assalto perto da USP

Dentro do carro, Camila foi abordada por criminosos no semáforo da Avenida Escola Politécnica, em frente à entrada do Parque dos Príncipes, no Rio Pequeno, bairro vizinho.

A jovem baleada foi socorrida por Thiago Lacerda do Nascimento, 26, estudante de outra universidade que passava pelo local. Ele contou que viu o carro parado, com o pisca-alerta ligado, que assumiu o volante e dirigiu até o pronto-socorro do Hospital Sarah Kubitschek, próximo ao local do crime. "Ela estava consciente. Sobre a tentativa de assalto, disse apenas que havia se assustado quando o ladrão chegou", afirmou Thiago.

Pelo menos dois tiros atingiram o veículo da vítima. Um acertou o para-brisa e o outro, o vidro da porta do passageiro. Atingida, Camila ainda ligou para a mãe, que acionou a Polícia Militar (PM). Até o início desta manhã, nenhum suspeito havia sido preso.

Camila foi transferida para o Hospital das Clínicas, onde chegou por volta das 2 horas de hoje.