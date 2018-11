Aluna é estuprada em campus da universidade do AC Uma estudante de 19 anos, aluna do curso de enfermagem, foi estuprada ontem dentro do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Até a manhã desta sexta-feira, a família da jovem ainda não havia registrado a ocorrência na delegacia. Mesmo assim, a Delegacia da Mulher decidiu apurar o crime depois de tomar conhecimento sobre o caso pela mídia.