Aluna morre em sala de aula à espera de bombeiros A estudante Angelita Pinto, de 28 anos, aluna do 1º semestre do curso de Ciências Contábeis do câmpus Itaim Bibi da Faculdades Unidas Metropolitana (FMU), na zona sul da capital paulista, agonizou por 42 minutos, sem que recebesse socorro por parte de colegas ou funcionários da instituição, à espera da chegada de uma equipe dos bombeiros, na noite de quinta-feira. Ela começou a passar mal por volta das 21h30 na sala de aula. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. A estudante, segundo parentes, sofria de arritmia cardíaca e havia um mês que não tomava medicamentos.