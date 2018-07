Aluna que criou blog de escola tem casa atacada A casa da estudante Isadora Faber, de 13 anos, criadora do "Diário de Classe", página do Facebook que tem 353 mil seguidores e trata de problemas na escola da garota, em Santa Catarina, foi apedrejada ontem à noite. A avó da garota, de 65 anos, foi atingida na cabeça, de acordo com um post feito por Isadora. Ela chegou a publicar uma foto da idosa com os ferimentos na rede social. Segundo a aluna, sua família tem sido vítima de xenofobia. Os pais dela são gaúchos, mas moram em Florianópolis há 17 anos.