Aluna que se relacionou com professora depõe hoje

A professora deve ser transferida ainda hoje da carceragem da delegacia para a ala de custódia do presídio Bangu 8. Cristiane foi presa ontem, em flagrante, após passar três dias com a aluna J., de 13 anos. As duas estavam desaparecidas desde a última segunda-feira. Em depoimento, a professora confessou que se relacionava com a aluna e ainda revelou que as duas chamaram uma colega da estudante para encontros sexuais.