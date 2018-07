Alunas de escolas só para meninas preferem rapazes com rosto feminino, diz estudo

Uma pesquisa britânica sugeriu que alunas de escolas exclusivamente para meninas sentem maior atração por meninos com feições femininas.

Já no caso das escolas exclusivas para meninos, o ambiente escolar parece exercer uma influência menor na atração pelo sexo oposto. De acordo com o estudo liderado pela Universidade St. Andrews, na Escócia, a preferência em relação ao rosto de meninas não muda, mas há uma tendência de os meninos buscarem a companhia de rapazes com feições mais masculinas.

A pesquisa foi feita com 240 adolescentes com idades de 11 a 15 anos, que estudavam em escolas mistas ou exclusivas para um ou outro gênero. Eles observaram fotos de pessoas com rostos levemente alterados por computador que ficavam mais femininos ou masculinos, e responderam a um questionário.

"Esta pesquisa é evidência de que a 'dieta visual' de uma pessoa pode influenciar o que ela acha atraente", disse Tamsin Saxton, que liderou o estudo. Ela revelou, contudo, que a influência do ambiente escolar sobre o gosto de meninos e meninas é menos intensa em crianças que convivem com irmãos do sexo oposto em casa.

Entre eles a atração por feições femininas ou masculinas não é tão marcante.

Estudos anteriores já haviam sugerido que as mulheres tendem a preferir homens com feições mais delicadas como as dos atores Leonardo Di Caprio e Jude Law para relacionamentos mais duradouros.

A pesquisa foi resultado de uma colaboração com as universidades de Aberdeen, Stirling e Liverpool e foi publicado na revista Personality and Individual Differences.