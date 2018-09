Aluno agride professor com soco em sala de aula

A agressão aconteceu na quarta-feira, segundo denúncia registrada no 3.º Distrito Policial da cidade. O professor Quintino Ferreira Rosa contou à polícia que, enquanto aplicava uma prova, o aluno ficava trocando de lugar, causando tumulto. Ao ser advertido, reagiu com o soco.

O professor precisou levar pontos no ferimento. Com o rosto inchado e abalado pelo ocorrido, o professor pediu afastamento temporário para tratamento médico.

O estudante foi levado por policiais ao DP. Ele alegou que achou que seria agredido, pois o docente teria levantado uma cadeira. O rapaz já havia sido suspenso anteriormente por indisciplina. A escola Regente Feijó é uma das mais tradicionais de Itu.

A direção da unidade não se manifestou. A Secretaria de Educação do Estado informou que foi convocada reunião do conselho escolar para tratar do caso. O aluno foi suspenso das aulas até a reunião. A diretora do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo em Itu, Rita Diniz, cobrou providências do Estado.