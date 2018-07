Aluno bebe e passa mal em escola de Tatuí

Um aluno de 16 anos passou mal após ingerir bebidas alcoólicas com colegas na Escola Estadual Barão de Suruí, na segunda-feira, em Tatuí (SP). O menor vomitou e desmaiou. As bebidas foram levadas para a escola por uma aluna. A mãe do rapaz, Angela Rosa, diz que houve omissão dos funcionários e da direção. O dirigente regional Reinaldo Luiz Vieira afirma que o controle é difícil, pois a escola não pode abrir as mochilas. Foi aberta sindicância.