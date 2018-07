Aluno chegam cedo para o Enem em Curitiba

É o caso de Daniele Villas Boas, de 25 anos, que precisou pegar dois ônibus para se deslocar do Bairro Alto até o Prado Velho, onde fica a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), onde realiza as provas. Ela chegou antes das 10h30.

Daniele pretende cursar Enfermagem na Universidade Federal do Paraná, área em que já atua como técnica. Ela deixou de estudar há cinco anos, por isso disse ter encontrado um pouco de dificuldade nas provas de sábado, mas não conferiu o gabarito. "Fiquei com um pouco de medo, vou esperar terminar tudo", disse. Como foi bem nas provas de matemática e redação há cinco anos, quando fez o primeiro Enem, espera repetir o feito.

As amigas Flávia Maria Gadea e Natalie Cristini, ambas de 17 anos e estudantes do Colégio Estadual Anibal Curi Neto, no bairro Uberaba, também chegaram cedo e deram a mesma explicação: o medo de perder o ônibus ou pegar muito trânsito. "Espero ir bem melhor hoje", disse Natalie, que também pretende fazer Enfermagem. "Acho que devia acabar o vestibular e ter só o Enem, pois as matérias estão frescas na cabeça", disse. Flávia pretende fazer Engenharia Ambiental e destacou que as disciplinas do primeiro dia foram melhores para ela. "Hoje vai ser mais complicado", previu.