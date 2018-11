Aluno com liminar atrasa e perde segunda chance

Em Recife, Adriana Barbalho e Alexandre Marques não tiveram a troca de caderno registrada em ata e conseguiram liminar para refazer a prova. A mãe de Alexandre, a funcionária pública Bartira Koury, disse que "a via judicial foi o único caminho". "O Inep fez de tudo para dificultar."

Em Florianópolis, Ramon Almeida também entrou com recurso para fazer o exame. "Eu me senti muito prejudicado e espero que essa prova possa reparar os erros da primeira", disse ele, que deseja uma vaga no curso de Engenharia Mecânica da UFSC.