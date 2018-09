Aluno da FGV baleado em SP está consciente, diz HC

O jovem permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ele já respira sem a ajuda de aparelhos, mas seu estado de saúde ainda é considerado grave. O estudante recebe acompanhamento clínico e cirúrgico. Ontem, ele foi submetido a uma cirurgia de cerca de 12 horas para a retirada das balas. Tominaga foi atingido na região da barriga, rins e nas pernas.

O estudante, que cursa o quarto ano de administração na FGV, estava no bar com amigos na noite de quarta-feira quando criminosos atiraram em direção a ele e seu colega de curso, Júlio César Grimm Bakri, que morreu antes de chegar ao hospital. A principal hipótese da polícia é a de que o crime tenha sido encomendado. Na manhã de hoje foi realizada a cerimônia de cremação do corpo de Grimm, no Crematório da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo.