Aluno da rede municipal de Recife terá passe livre Os estudantes da rede municipal de ensino do Recife que cursam do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental 2 terão passe livre no transporte público ainda neste ano. Cumprindo compromisso de campanha, o prefeito Geraldo Júlio, afilhado do presidenciável Eduardo Campos (PSB), encaminhou projeto de lei à Câmara de Vereadores no dia 20 de maio. O projeto foi aprovado no último dia 2, deve ser sancionado na próxima semana e entra em vigor 90 dias depois da sanção.